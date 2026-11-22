Bursa'nın Gemlik ilçesinde telefon mağazasında yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 22 Ekim'de meydana gelen olayda, 4 aylık hamile 30 yaşındaki mağaza çalışanı Berna A., 47 yaşındaki Murat U.'nun döner bıçaklı saldırısında yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki telefon mağazasında saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yanında bıçakla iş yerine gelen Murat U., Berna A.'ya saldırarak başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İş yerindeki bir kişinin müdahalesinin ardından yakındaki banka şubesine sığınan kadın, burada yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırının ardından kaçan şüpheli kısa süre sonra yakalandı.

Yaralı Berna A. ile karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

70 Bin Liralık Kredi İddiasıyla Mağazaya Gitmiş

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat U., savcılık ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde, olaydan bir gün önce fatura ödemek amacıyla aynı mağazaya gittiğini anlattığı öğrenildi. Murat U., mağaza çalışanlarının kendisine birikmiş bonus parası bulunduğunu ve hesabına para aktarılabileceğini söylediğini öne sürdü.

Kendisinin cep telefonu almadığını iddia eden şüpheli, imzaladığı evrakların ardından akşam saatlerinde telefonuna gelen mesajlarla adına iki cep telefonu satışı yapıldığını ve toplam 70 bin lira kredi kullandırıldığını öğrendiğini söyledi.

"Kan Gördüğüm Zaman Daha Çok Görmek İstiyorum"

İşlemleri iptal ettirmek ve borcunu sildirmek amacıyla 22 Ekim'de yeniden mağazaya gittiğini belirten Murat U., yanında korkutmak amacıyla döner bıçağı ve ekmek bıçağı götürdüğünü ifade etti.

Mağazada tartışma çıktığını öne süren şüpheli, hamile çalışan Berna A.'ya saldırdığı anları hatırlamadığını savundu.

Murat U.'nun savcılık ifadesinde şu sözleri kullandığı öğrenildi:

"Berna isimli kişiye vurduğum anlar hafızamda yok. Ben psikolojik ilaçlar kullanıyorum. Olay esnasında kendimi kaybetmişim. En son sokakta beni birisinin tuttuğunu hatırlıyorum. Kan gördüğüm zaman beni çekiyor, daha çok görmek istiyorum. Halüsinasyon görüyorum."

Şüphelinin tutuklu bulunduğu olayla ilgili adli süreç devam ediyor.