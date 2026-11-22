Fenerbahçe, Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede iki takım da sahadan birer puanla ayrılırken, 20 puana ulaşan sarı-lacivertliler lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 11’e çıkmasına engel olamadı.

Kocaelispor ile Fenerbahçe Yenişemedi

Süper Lig’in 12’nci haftasında Kocaelispor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetti. Sağlam’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Sağlam üstlendi.

Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe’nin gollerini Milan Skriniar ve Vedat Muriqi kaydederken, ev sahibi Kocaelispor’un golleri Berkan Kutlu ve Matej Maglica’dan geldi.

Fenerbahçe Lider Galatasaray’ın 11 Puan Gerisinde

Kocaelispor deplasmanında iki puan bırakan Fenerbahçe, ligdeki puanını 20’ye yükseltti. Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray’ın 11 puan gerisinde kaldı.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 12 karşılaşmada 31 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Fenerbahçe Deplasmanda 10 Puan Kaybetti

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla toplam 10 puan kaybeden Fenerbahçe, deplasman performansında istediği istikrarı yakalayamadı.

Deplasman maçlarında rakip fileleri 14 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 gol gördü.

Mason Greenwood Gol Sayısını 11'e Yükseltti

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Kocaelispor karşısında 90+3'üncü dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu golle sarı-lacivertli formayla gol sayısını 11'e yükseltti.

21 maçta 11 gol kaydeden Greenwood'un ayrıca 4 asist katkısı bulunuyor.

Fenerbahçe'de 6 Futbolcu Sarı Kart Gördü

Kocaelispor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede kartlar da dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekipte Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Ederson, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Mason Greenwood sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede iki takım da sahadan birer puanla ayrılırken, 20 puana ulaşan sarı-lacivertliler lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 11’e çıkmasına engel olamadı.