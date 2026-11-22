HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRKUŞ eğitim ve hafif taarruz uçağı için hazırlanan Görev Planlama Yazılımı'nın kabul süreçlerinin tamamlandığını duyurdu. HÜRKUŞ Projesi kapsamında geliştirilen yazılım, uçuş hazırlıklarından görev sonrası değerlendirmelere kadar birçok operasyonel süreci dijital ortama taşıyacak.

HÜRKUŞ İçin Görev Planlama Yazılımı Hazır

HAVELSAN tarafından yapılan açıklamada, HÜRKUŞ platformuna özel olarak geliştirilen Görev Planlama Yazılımı'nın kabul süreçlerinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde uzun yıllardır kullanılan Filo Seviyesi Görev Planlama (FSGP) Sistemi'nin altyapısı, HÜRKUŞ platformunun ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek projeye entegre ediliyor.

Sistem, savaş uçaklarından farklı olarak eğitim odaklı platformların gereksinimlerini de karşılayacak şekilde tasarlandı. Özellikle görev sonrası değerlendirme (debriefing) kabiliyetleri sayesinde pilotların uçuş performanslarının analiz edilmesine ve gelişim süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Uçuş Hazırlıkları Dijital Ortama Taşınıyor

Geliştirilen Görev Planlama Yazılımı, uçuş öncesi hazırlık ve görev planlama süreçlerinde birçok kritik parametreyi birlikte değerlendirebiliyor.

Yazılımın öne çıkan özellikleri arasında şunlar bulunuyor:

Rota optimizasyonu

Yakıt tüketimi analizi

Hava durumu entegrasyonu Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu İçeriği Görüntüle Acil durum senaryolarının değerlendirilmesi Görev sonrası uçuş performansı değerlendirmesi

Bu özellikler sayesinde pilotlar ve hava trafik kontrolörlerinin operasyonel süreçlerde daha hızlı ve doğru kararlar alabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca eğitim faaliyetlerinde ve olası saha operasyonlarında zaman yönetiminin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi ile Entegre Çalışacak

HÜRKUŞ için geliştirilen Görev Planlama Yazılımı, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) ile tam entegre çalışabilecek altyapıya sahip.

Bu entegrasyon sayesinde hava görev emirleri, hava sahası bilgileri ve meteorolojik veriler görev planlama süreçlerinde kullanılabilecek. Böylece uçuş planlarının hazırlanmasında farklı veri kaynaklarının tek bir sistem üzerinden değerlendirilmesi mümkün olacak.

Yazılımın öne çıkan özelliklerinden biri de ağ bağlantısından bağımsız, standalone kullanım imkânı sunması. Bu kabiliyet, sistemin ağ erişiminin bulunmadığı ortamlarda da kullanılabilmesine olanak tanıyor.

HAVELSAN'ın HÜRKUŞ Projesi kapsamında geliştirdiği bu yazılım, eğitim ve hafif taarruz uçağının görev planlama altyapısına katkı sağlayacak önemli teknolojik bileşenlerden biri olarak öne çıkıyor.