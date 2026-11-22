Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, Solfasol Gazetesi ve Fikri Sönmez Yerel Yönetimler Araştırma ve Geliştirme Vakfı (FSV) tarafından düzenlenen Akın Atauz Konferansı – 2026'ya katıldı. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, yerel yönetimlerin insan hakları, demokrasi ve katılımcılık konusundaki sorumlulukları ele alındı.

Haldun Güler: Kentin Geleceğinde Yaşayanların Söz Hakkı Var

“Yerel Yönetimi İnsan Hakları İçin Örgütlemek” başlığıyla düzenlenen konferans; akademisyenleri, gazetecileri, yerel yöneticileri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Programın açılış konuşmalarını Akın Atauz'un eşi Sevil Atauz, Solfasol Gazetesi'nden Onur Mat, Fikri Sönmez Yerel Yönetimler Araştırma ve Geliştirme Vakfı'ndan Naci Sönmez ve Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Güler, Akın Atauz'u saygıyla andı. Atauz'un Ankara'nın ortak yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirten Güler, yerel yönetimlerin kentte yaşayan herkesin haklarını gözetmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kentsel dönüşüm örneği üzerinden kent hakkı ve katılımcılık konusunu değerlendiren Güler, mahalle sakinlerinin yaşamlarını doğrudan etkileyen kararlarda söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Güler, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Biz o insanı ancak proje tamamlandıktan sonra bilgilendiriyorsak hayatını doğrudan etkileyen bir kararı onsuz almışız demektir. Kent hakkı tam da burada anlam kazanıyor. Bir kentin geleceğinde o kente emek veren, orada yaşayan insanların söz hakkı vardır.”

Avrupa Kentsel Şartı'nın belediyelere bu konuda yol gösterdiğini ifade eden Güler, sağlıklı çevrede yaşama, güvenli konut, kent içinde rahatça hareket edebilme ve yerel kararlara katılmanın her vatandaşın hakkı olduğunu söyledi.

Çankaya Belediyesinin Sosyal Hizmetlerinden Örnek Verdi

Çankaya Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Haldun Güler, kent lokantaları, kreşler, Çankafeler, emekli lokalleri ve çocuk meclislerinin önemine değindi.

Belediye hizmetlerinin vatandaşların günlük yaşamındaki karşılığını anlatan Güler, sosyal hizmetlerin insanların ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi gerektiğini belirtti.

Çocuk Meclisi'nde çocukların görüş ve önerilerinin dikkate alınmasının da yerel demokrasinin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Güler, çocukların önerileri doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verilmesinin belediyenin sorumlulukları arasında bulunduğunu kaydetti.

Yerel demokrasinin temel unsurlarından birinin halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygı göstermek olduğunu belirten Güler, belediye kaynaklarının kamu yararı doğrultusunda kullanılması ve alınan kararların vatandaşlara karşı hesap verebilir olması gerektiğini vurguladı.

“Kentleri Çocuklarımızdan Borç Aldık”

Konuşmasının sonunda gelecek kuşaklara karşı sorumluluklara dikkat çeken Haldun Güler, “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, onu torunlarımızdan borç aldık” sözünü kentler üzerinden değerlendirdi.

Kentlerin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması gerektiğini belirten Güler, şu ifadeleri kullandı:

“Kentlerimizde oturduğumuz konutlar bize ebeveynlerimizden miras kalabilir ama kentin genelini biz çocuklarımızdan borç aldık. En iyi şekilde çocuklarımıza devretmemiz gerekiyor.”

Güler, konuşmasının ardından konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Üç Oturumda Yerel Yönetimler ve Demokrasi Tartışıldı

Akın Atauz Konferansı – 2026 kapsamında üç ayrı oturum gerçekleştirildi. İlk oturumda “Türkiye'de Yerel Yönetimler, İnsan Hakları ve Demokratikleşme” başlığı ele alındı.

Cemile Kaçar'ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda Murat Karayalçın, Prof. Dr. Alanur Çavlin ve Dr. Mehmet Onur Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı. Yerel yönetimlerde katılım, ortaklaşma, kent hakkı ve insan hakları perspektifi değerlendirildi.

İkinci oturumda ise “İtirazdan İnşaya: Yerel Demokrasi, Özyönetim ve Kurucu Perspektif” konusu masaya yatırıldı. Prof. Dr. Feyzan Erkip'in moderatörlüğündeki oturumda Cuma Çiçek, Ali Onat Çetin ve Doç. Dr. Ulaş Bayraktar görüşlerini paylaştı.

Yerel Yönetim Deneyimleri Katılımcılarla Paylaşıldı

Konferansın üçüncü oturumu “Yerel Yönetimler Nasıl Örgütlenmeli?” başlığıyla gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Erhan Bağcı'nın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Varto Belediye Eşbaşkanı Gülbahar Kaya ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu yerel yönetim deneyimlerini aktardı.

Konferans, oturumların ardından gerçekleştirilen tartışmalarla devam etti. Programda yerel yönetimlerin insan hakları temelinde güçlendirilmesi, demokratik katılımın yaygınlaştırılması ve kent yönetiminde ortaklaşma mekanizmalarının geliştirilmesi konuları değerlendirildi.