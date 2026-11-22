İzmir'in Çiğli ilçesinde sentetik ecza üretimi yapıldığı belirlenen bir eve polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 81 bin 500 sentetik ecza hapın yanı sıra üretimde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çiğli'de Sentetik Ecza Üretimi Yapılan Eve Operasyon

İzmir'in Çiğli ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüten polis ekipleri, sentetik ecza üretimi yapıldığı tespit edilen bir adresi takibe aldı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen eve operasyon düzenlendi. Adreste gerçekleştirilen aramalarda yüklü miktarda sentetik ecza hap ve üretimde kullanılan malzemeler bulundu.

Aramada 81 Bin 500 Hap ve 38 Kilogram Hammadde Bulundu

Operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda 81 bin 500 sentetik ecza hap, 20 bin boş kapsül ve 38 kilogram hammadde ele geçirildi.

Ekipler ayrıca 7 adet hap basım plakası, 1 hassas terazi ve 1 tüfeğe el koydu.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde sentetik ecza üretimi yapıldığı belirlenen bir eve polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 81 bin 500 sentetik ecza hapın yanı sıra üretimde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çiğli'de Sentetik Ecza Üretimi Yapılan Eve Operasyon

İzmir'in Çiğli ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüten polis ekipleri, sentetik ecza üretimi yapıldığı tespit edilen bir adresi takibe aldı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen eve operasyon düzenlendi. Adreste gerçekleştirilen aramalarda yüklü miktarda sentetik ecza hap ve üretimde kullanılan malzemeler bulundu.

Aramada 81 Bin 500 Hap ve 38 Kilogram Hammadde Bulundu

Operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda 81 bin 500 sentetik ecza hap, 20 bin boş kapsül ve 38 kilogram hammadde ele geçirildi.

Ekipler ayrıca 7 adet hap basım plakası, 1 hassas terazi ve 1 tüfeğe el koydu.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.