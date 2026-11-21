Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 21 Kasım Cumartesi günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 2,95 TL indirim yapıldı. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. İşte güncel fiyatlar...

Ankara'da benzin ne kadar oldu?

İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 68,35 TL, Ankara'da 69,35 TL ve İzmir'de 69,59 TL seviyesine geriledi. Böylece 50 litrelik bir depo benzinin maliyeti, yapılan indirimle birlikte 147,50 TL azaldı.

DİP NOT; Akaryakıt fiyatları, illere ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor.