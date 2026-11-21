Ağrı'nın Patnos ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesi duyulması üzerine bölgede hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, nöbet kulübesinde görev yapan polis memuru Nail K., beylik tabancasıyla başından ağır yaralandı.

Silah sesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olayın ardından nöbet kulübesi ve çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirirken, polis memurunun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlk bilgilere göre olayın intihar olabileceği değerlendirilirken, ölümün kesin nedeni ve olayın ayrıntılarına ilişkin resmî makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Bir çocuk babasıydı

1989 yılında Zonguldak'ta doğan polis memuru Nail K.'nin yaklaşık üç yıldır Patnos ilçesinde görev yaptığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.