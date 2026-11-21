Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Konsey üyeliğine seçildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Türkiye, ICAO'nun 19-20 Kasım 2026 tarihlerinde Montreal'de düzenlenen 43'üncü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde, Avrupa bölgesinden ICAO Konsey üyeliğine seçilmiştir. Sivil havacılık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, uluslararası sivil havacılığın emniyetli, güvenli ve sürdürülebilir gelişimine ve kurucuları arasında bulunduğu ICAO bünyesindeki işbirliğine katkı sağlamayı sürdürecektir.'

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) sanal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada da Türkiye'nin, Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 43'üncü Genel Kurulu Olağanüstü Oturumu'nda yapılan seçimde 158 oyun 133'ünü alarak ICAO Konseyine seçildiği duyuruldu. Açıklamada, ICAO'nun kurucu üyelerinden olan Türkiye'nin, 1947-1950 ve 2016-2019 dönemlerinin ardından üçüncü kez Konseyde görev alacağı bildirildi.

Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) grubunun tek adayı olarak seçime katılan Türkiye'nin, Konseyin üye sayısının 36'dan 40'a çıkarılmasıyla açılan 4 yeni üyelikten birini kazandığı belirtildi. Açıklamada, bu sonucun elde edilmesinde Türkiye'nin son yıllarda ECAC nezdinde yürüttüğü çalışmalar ile adaylığına destek sağlamak amacıyla ICAO üyesi ülkelerle gerçekleştirdiği ikili diplomatik temasların etkili olduğu ifade edildi.