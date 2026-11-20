Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan Bağımsız Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir adım attı. Beş ayrı suçlamayı içeren fezleke hazırlanarak Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Hazırlanan dosya, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Adalet Bakanlığına gönderildi.

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ 5 SUÇLAMA NELER?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede şu suçlamalar yer aldı:

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama Suç işlemek amacıyla örgüt kurma Zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme

Başsavcılık, söz konusu suçlamalar kapsamında Anayasa'nın 83'üncü maddesi uyarınca Sarıgül'ün milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının talep edilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

SORUŞTURMA DOSYASI İSTANBUL'DAN ANKARA'YA GÖNDERİLMİŞTİ

Mustafa Sarıgül ve yakın çevresine yönelik soruşturma daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı.

Mali işlemler, suç örgütü iddiaları ve cinsel saldırı suçlamalarının araştırıldığı soruşturmada çok sayıda kişi hakkında adli işlem yapılmıştı.

Milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle Sarıgül hakkındaki dosya, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Sarıgül ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK MI?

Fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderilmesi, Mustafa Sarıgül'ün milletvekili dokunulmazlığının kaldırıldığı anlamına gelmiyor.

Anayasa'nın 83'üncü maddesi kapsamında hazırlanmış olan dosyanın, ilgili işlemlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) iletilmesi bekleniyor.

Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin nihai karar, TBMM'deki anayasal süreç sonucunda verilecek. Fezlekede yer alan iddialar hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmuyor.