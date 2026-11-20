Türkiye, kasım ayının son günlerinde yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Son meteorolojik model tahminlerine göre, 25-26 Kasım tarihlerinde Sibirya üzerinden gelmesi beklenen kutup kökenli soğuk hava dalgasıyla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların hızla düşeceği öngörülüyor. Birçok bölgede kar yağışı ihtimali gündeme gelirken, bazı şehir merkezlerinde sezonun ilk kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar tek haneli değerlere düşebilir

Meteorolojik model çıktılarında yer alan tahminlere göre, 24-26 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye ulaşması beklenen soğuk hava dalgasının hava sıcaklıklarını önemli ölçüde düşürmesi bekleniyor. Sibirya üzerinden ilerleyeceği tahmin edilen sistemle birlikte özellikle iç ve doğu bölgelerde kış koşullarının etkisini artıracağı değerlendiriliyor.

Sıcaklıkların birçok bölgede tek haneli değerlere kadar gerilemesi beklenirken, soğuk havanın etkisiyle kış mevsiminin kendisini daha fazla hissettirmesi öngörülüyor.

Kar yağışı beklenen bölgeler belli oldu

Tahminlere göre, yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte İç Anadolu, İç Ege, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı ihtimali bulunuyor. Söz konusu bölgelerde bazı şehir merkezlerinin sezonun ilk kar yağışıyla karşılaşabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul başta olmak üzere kıyı kesimlerde ise kasım ayının son günlerinde kar yağışı beklentisi henüz öne çıkmıyor. Kıyı şehirlerde kar ihtimali açısından aralık ayındaki meteorolojik gelişmelerin takip edilmesi gerekiyor.

Gözler yeni meteorolojik tahminlerde

Öte yandan 25-26 Kasım tarihleri için gündeme gelen soğuk hava dalgası ve kar yağışı beklentileri henüz tahmin aşamasında bulunuyor. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yeni meteorolojik model güncellemeleriyle soğuk havanın etkili olacağı bölgelerin ve kar yağışının kapsamının daha net ortaya çıkması bekleniyor.