Yatırım fonlarında yaşanan sorunlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, seslerini duyurmak için Ankara'da SPK binası önünde bir araya geldi.

Birikimlerini geri alamadıklarını ifade eden vatandaşlar, aradan geçen zamana rağmen sorunlarının çözüme kavuşmadığını dile getirdi. SPK önünde toplanan mağdurlar, yatırdıkları paraların kendilerine iade edilmesini istedi.

Yaşadıkları belirsizliğin sona ermesini isteyen yatırımcılar, yetkililerin konuya ilişkin adım atmasını bekliyor. Mağdurlar, yalnızca açıklama değil, paralarına kavuşmalarını sağlayacak somut bir çözüm istediklerini belirterek sürecin daha fazla uzatılmaması çağrısında bulundu.