Sözleşmeli Erbaş ve Er Derneği (SÖZPER-MALÜL-DER) Genel Başkanı Abidin Kocabuğa, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmede sözleşmeli erbaş ve erleri ilgilendiren konular gündeme geldi. Kocabuğa, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, sözleşmeli erbaş ve erlerin selamlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiğini belirtti. Ayrıca çıkarılan Kamuda İstihdam Kanunu dolayısıyla teşekkürlerini sunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da görüşmede, "Kamuda İstihdam Kanunu sözleşmeli erlerimize hayırlı olsun" dediğini aktaran Kocabuğa, Erdoğan’ın tüm personele selamlarını ilettiğini kaydetti.