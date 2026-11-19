Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda savunma projeleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sağlık altyapısına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Güler, kamuoyunda uzun süredir tartışılan askeri hastanelerin yeniden açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü resmen açıkladı.

Muharebe Sahasında 4 Bin 576 Uzman Sağlık Personeli Görev Yapıyor

Muharebe sahasındaki sağlık hizmetlerinin en uç noktadan itibaren muharip sıhhiye ve muharebe cankurtaran eğitimi almış personel tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Güler, sahadaki mevcut insan kaynağına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 2 bin 212 uzman çavuş, 1.910 ilk ve acil yardım teknikeri sağlık astsubayı ile 454 askeri tabip olmak üzere toplam 4 bin 576 sağlık personeli görev yapıyor.

Mevcut Sağlık Hizmetleri 18 Hastane Üzerinden Yürütülüyor

TSK'nın halihazırdaki hastane kapasitesi ve işleyişine dair detayları da komisyon üyelerine aktaran Yaşar Güler, sağlık hizmetlerinin toplam 18 hastane üzerinden koordine edildiğini bildirdi. Mevcut sistem kapsamında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte yalnızca Milli Savunma Bakanlığı personeline hizmet veren 5 hastane aktif olarak görev yaparken, ihtiyaç duyulması halinde tam izolasyonu sağlanmış özel kat veya bloklarda askeri personelin kullanımına sunulan 12 hastane de sağlık hizmetleri ağı içerisinde yer alıyor.