Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katılmak üzere Meclis’e geldi.

Grup toplantısı öncesinde öğrencilerle karşılaşan Erdoğan, onlarla kısa süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğrencilerden bazılarına 200 TL vermesi ise dikkat çeken anlardan biri oldu.

Yaşanan o anlar, Sonsöz Gazetesi editörü Ali Abbas Satır tarafından fotoğraflandı. Erdoğan’ın öğrencilere para verdiği anlar objektiflere yansırken, ortaya günün dikkat çeken karelerinden biri çıktı.