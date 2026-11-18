Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yeniden gündeme geldi. Benzine yapılan indirimin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Küresel petrol piyasalarında yaşanan düşüşün etkisiyle motorin fiyatlarında da aşağı yönlü bir değişiklik bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda indirim için 19 Kasım Perşembe ve 20 Kasım Cuma günleri öne çıkıyor. Ancak indirimin hangi tarihte uygulanacağı ve litre başına ne kadar olacağı henüz netleşmedi.

BENZİN İNDİRİMİNİN ARDINDAN GÖZLER MOTORİNDE

Akaryakıt piyasasında yaşanan gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzin fiyatlarında gerçekleşen indirimin ardından motorin kullanıcıları da pompa fiyatlarında düşüş beklemeye başladı.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Motorine yapılması beklenen indirimin miktarının netleşmesiyle birlikte güncel pompa fiyatlarının da belli olması bekleniyor. İndirim gerçekleşirse motorinin litre fiyatı yeniden aşağı çekilecek.