İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İktidar çevresindeki yapıları ve medyaya yönelik baskıları eleştiren Dervişoğlu, tarihsel örnekler verdi.

Konuşmasında ekonomik krize ve milyonlarca yurttaşın yaşadığı geçim sıkıntısına geniş yer ayıran Dervişoğlu, asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin net rakamlar vererek şunları kaydetti:

"Millet fakirleştikçe özgüvenini kaybeder. Özgüvenini kaybettikçe korkuları artar. Korkuları arttıkça ona dayatılanlara razı olur. İşte Türkiye Yüzyılı projesi budur. Bugün milyonlarca vatandaşımızın cebine giren asgari ücret 28.000 liradır. Açlık sınırı ise 38.000 lirayı aşmıştır. Her yıl sonu, bu yılın sonunda açlık sınırı 40.000 liraya varacaktır. Bugün bir çalışanın akşam kapıdan girerken eşine ve evladına mahcup olmaması, sadece ve sadece ailesinin karnını doyurabilmesi için asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılmalıdır. Bu sadece aritmetik değil, bir insani mecburiyettir."

“ALLAH SİZİ AFFETMEYECEK”

Cumhuriyet tarihinin en büyük soygununa dair, sözüm ona büyük operasyonlar yapılmasına karşın televizyonlarda eli kelepçeli kimseyi göremedikleri söyleyen Dervişoğlu “Ama eli kelepçeli tek bir kişi görmedik. Tek bir fotoğraf görmedik. Kelepçe gazeteciye… Kelepçe sanatçıya… Kelepçe seçilmiş belediye başkanına… Kelepçe sosyal medyada paylaşım yapan gençlere…

Kelepçe ormanını, ağacını koruyana. Kelepçe Türk Milleti’ne. Türk Milleti’nin alın teriyle doldurduğu hazineyi soyanlara kelepçe yok. Tek bir kare fotoğrafları yok. Çünkü onların lekelenmeme hakkı var-mış! O kadar lekeli işler yapmışlar ama lekelenmeme hakları varmış. Peki, rakip gördüğünüz insanlara düşman muamelesi yaparak, Kameraların önünde dizip, boy boy görüntülerini, fotoğraflarını servis ettirerek, onları neden lekelediniz?

Üzerinde gizlik kararı olan soruşturmalarda, Gizli tanıkların iftiralarını ve sahte belgeleri el altından basına servis edip, Yandaş kanallarınızda haftalarca tartıştırırken, insanların onurlarını korumak hiç aklınıza gelmedi mi? Milletten boş yere af dilemeyin. Sizi Allah bile affetmeyecek!” diye konuştu.

“LİSTEYİ AÇIKLAYIN”

Fon vurgunu tartışmalarına ve "imtiyazlı liste" iddialarına değinen Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fon maskesi altında kurulan o karanlık tezgahta dönen dolapların faturası yine namuslu vatandaşlarımıza kesilmek isteniyor. Milletin parasını yandaşlarına peşkeş çekmişlerdir. 1-16 Eylül tarihleri arasında fonlar temerrüde düşmeden önce içeriden aldıkları tüyolarla sırra kadem basan o imtiyazlı zümrenin listesi konuşuluyor. 440 kişi 15 gün içinde 401 milyar lirayı çekip göz göre göre organize bir biçimde bu parayı sistemin dışına kaçırmıştır. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini temin edecek paranın kaynağı o listedeki hortumculardır. Liste devletin elindedir. Buradan Sayın Erdoğan'a yeniden hatırlatıyorum. 'Haberim yoktu, birileri şeytana uymuş' diyerek bu işten sıyrılamazsın. Milletin ümüğü sıkılmıştır, nefesler de sabırlar da artık tükenmiştir."

“YETTİ ARTIK, YETTİ ARTIK”

Yoksulluğun bir kader olmadığını, kurulan düzenin sonucu olduğunu vurgulayan İYİ Parti lideri, şöyle devam etti: "Bizi böyle yoksun yapan nedir değerli arkadaşlarım? Kader mi, bereketsiz topraklar mı, iklim krizleri mi? Hiçbirinin sebebi bu değildir. Bunun sebebi, kurdukları düzenek düzen ve kayyum rejimidir, soygun rejimidir. Bugün Türkiye'de halletmemiz gereken sorun, asgari ücreti nihai ücret olmaktan çıkarmaktır. Emekli maaşını kabirden önceki son durak olmaktan çıkarmaktır. Açlık sınırının altında bir asgari ücret olamaz, olmamalıdır, bu teklif dahi edilemez. 'Yetti artık, yetti artık, yetti artık!' diye haykıracağız."

“MİLLET KORKU İÇİNDE YAŞIYOR”

Kamuoyu araştırmalarındaki yargı ve güvenlik endişesine işaret eden Dervişoğlu, Türkiye'deki hukuk atmosferini şöyle özetledi:

"Kamuoyu araştırma kuruluşlarının anket sonuçlarına göre Türkiye'de insanların yüzde 70'i sebepsiz yere gözaltına alınabileceği korkusu yaşıyor. Dinlendiğini, izlendiğini, işlemediği bir suçtan ya da kabahatten dolayı başına bir bela gelebileceğini düşünüyor. Vatandaşlar mahkemeye düşerse asla hakkını alamayacağına kani olmuştur. Karakola düşerse çıkamayacağından endişeleniyor."