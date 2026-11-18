Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve kontrol çalışmaları sırasında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR aracı riskli olarak değerlendirildi. X-Ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeği ARES eşliğinde detaylı arama gerçekleştirildi. Dedektör köpeği ARES'in dorsenin çeşitli bölgelerine tepki vermesi üzerine yapılan incelemelerde, 123 paket içerisinde toplam 140 kilo 970 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı kokain olarak kayıtlara geçti' ifadelerine yer verildi.

'ARALIKSIZ MÜCADELE' VURGUSU

Bakanlığın uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelesini 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürdüğü belirtilerek, 'Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; ileri teknoloji tarama sistemleri, etkin risk analizi çalışmaları, narkotik dedektör köpekleri ve uzman personeliyle zehir tacirlerine geçit vermemekte, ülkemizin ekonomik güvenliğini ve toplum sağlığını korumak amacıyla mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir. Olayla ilgili tahkikat Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir' denildi.