Rusya’da askeri nakliye uçağının düşmesi faciaya yol açtı. Kemerovo bölgesinde meydana gelen kazada, uçakta bulunan 19 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, planlı uçuşunu gerçekleştiren An-12 tipi askeri nakliye uçağının Kemerovo bölgesinde düştüğü belirtildi. Uçağın yerleşim yerlerinden uzak, ıssız bir alana düştüğü kaydedildi.
Kazanın Nedeni Araştırılıyor
İlk değerlendirmelere göre kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Olayın ardından başlatılan incelemelerin sürdüğü, kazanın kesin nedeninin yapılacak araştırmalar sonucunda netlik kazanacağı ifade edildi.
Kaynak: DHA