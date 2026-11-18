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İlk değerlendirmelere göre kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Olayın ardından başlatılan incelemelerin sürdüğü, kazanın kesin nedeninin yapılacak araştırmalar sonucunda netlik kazanacağı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, planlı uçuşunu gerçekleştiren An-12 tipi askeri nakliye uçağının Kemerovo bölgesinde düştüğü belirtildi. Uçağın yerleşim yerlerinden uzak, ıssız bir alana düştüğü kaydedildi.

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