Beslenme alışkanlıklarının yalnızca fiziksel sağlık üzerinde değil, ruhsal durum üzerinde de etkili olabileceğine ilişkin araştırmalara bir yenisi eklendi. 385 bini aşkın kişinin verilerinin değerlendirildiği kapsamlı bir araştırmada, sebze ve meyve tüketimi ile depresyon riski arasındaki ilişki incelendi. Elde edilen sonuçlar, dengeli beslenmenin ruh sağlığı açısından da önem taşıyabileceğine işaret etti.

Her 200 Gramlık Artış Depresyon Riskini Azaltıyor

Araştırma sonuçlarına göre, daha fazla sebze ve meyve tüketen kişilerde depresyona yakalanma riski, daha az tüketenlere kıyasla yüzde 37 daha düşük bulundu.

Çalışmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise günlük tüketim miktarıyla ilgili oldu. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, günlük beslenmeye eklenen her 200 gram meyve ve sebze, depresyon riskinde yüzde 16’lık düşüşle ilişkilendirildi.

Bağırsak Sağlığı ve Serotonin İlişkisi Dikkat Çekiyor

Sebze ve meyvelerin ruh sağlığı üzerindeki olası etkilerinde içeriklerindeki lif ve antioksidanların önemli rol oynayabileceği değerlendiriliyor. Lif bakımından zengin besinler bağırsak sağlığını desteklerken, bağırsak-beyin ekseni üzerinden ruh haliyle ilişkili süreçleri de etkileyebiliyor.

Bağırsak ve beyin arasındaki iletişimde serotonin gibi nörotransmitterler de önemli bir yere sahip. Bu sebeple beslenme düzeninin bağırsak mikrobiyotası ve ruh sağlığı arasındaki ilişkide etkili olabileceği düşünülüyor.

Araştırma, sebze ve meyve tüketiminin depresyon riskinin daha düşük olmasıyla bağlantılı olduğunu gösterse de tek başına bu besinlerin depresyonu önlediği anlamına gelmiyor. Uzmanlar, ruh sağlığının korunmasında dengeli beslenmenin yanı sıra uyku, fiziksel aktivite ve gerektiğinde profesyonel desteğin de önem taşıdığını vurguluyor.