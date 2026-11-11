Zabıta Blokları çevresinde devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle güzergâhında değişikliğe gidilen 373 numaralı otobüs hattında ulaşım yeniden normale döndü.
Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte otobüs hattı, daha önce kullandığı güzergâhta seferlerine başladı.
Kullanıma Kapatılan Duraklar Yeniden Hizmette
Yapılan duyuruda, çalışmalar nedeniyle geçici süreyle hizmet dışı kalan durakların da yeniden yolcu kabul etmeye başladığı bildirildi.
Böylece 373 numaralı hattı kullanan vatandaşlar, normal güzergâh ve duraklar üzerinden ulaşımlarını sürdürebilecek.
Muhabir: Şevval Ateş