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Böylece 373 numaralı hattı kullanan vatandaşlar, normal güzergâh ve duraklar üzerinden ulaşımlarını sürdürebilecek.

Yapılan duyuruda, çalışmalar nedeniyle geçici süreyle hizmet dışı kalan durakların da yeniden yolcu kabul etmeye başladığı bildirildi.

Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte otobüs hattı, daha önce kullandığı güzergâhta seferlerine başladı.

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Zabıta Blokları çevresinde devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle güzergâhında değişikliğe gidilen 373 numaralı otobüs hattında ulaşım yeniden normale döndü.

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