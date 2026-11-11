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Bugün saat 10.00'da yapılacak duruşmada sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını sunması bekleniyor. Mahkemenin savunmaların ardından karar verip vermeyeceği ise duruşmada netleşecek.

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Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise beraat istenmişti.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık, 21 Ekim'deki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 9 sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davasında bugün kritik duruşma görülecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

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