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Ümit Milli Takım, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde kaleci, savunma, orta saha ve forvet bölgelerinde görev yapan oyunculardan oluşan kadrosuyla Çekya karşısında tur arayacak

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Ay-yıldızlı ekip, Çekya ile ilk karşılaşmasını 13 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 17 Kasım Salı günü saat 19.00'da Çekya'nın Hradec Kralove şehrindeki Finep Arena'da yapılacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası'na katılabilmek için Çekya ile oynayacağı Play-Off maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki milliler, Rize'de gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma, pas, rondo ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı.

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