Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası'na katılabilmek için Çekya ile oynayacağı Play-Off maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki milliler, Rize'de gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma, pas, rondo ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı.
İLK MAÇ 13 KASIM'DA RİZE'DE
Ay-yıldızlı ekip, Çekya ile ilk karşılaşmasını 13 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 17 Kasım Salı günü saat 19.00'da Çekya'nın Hradec Kralove şehrindeki Finep Arena'da yapılacak.
HEDEF 2027 AVRUPA ŞAMPİYONASI
İki maç sonunda Play-Off turunu geçmeyi başaran taraf, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.
Ümit Milli Takım, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde kaleci, savunma, orta saha ve forvet bölgelerinde görev yapan oyunculardan oluşan kadrosuyla Çekya karşısında tur arayacak