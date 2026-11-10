İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanık, 107'nci duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanıkların tahliye talepleri dinlenirken, Aykut Erdoğdu, Serdal Taşkın ve Ali Kurt'un mahkemedeki açıklamaları dikkat çekti. Dava, yarın saat 10.00'da görülmeye devam edecek.

İBB yolsuzluk davasında 436 sanık hakim karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tamamlanmasının ardından 11 Kasım 2025'te 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede Ekrem İmamoğlu, 'örgüt lideri' olarak nitelendirilirken çok sayıda suçlamaya yer verildi. İmamoğlu hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarının da aralarında bulunduğu 18 ayrı suç kapsamında değerlendirme yapıldı.

İddianamede, İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Aykut Erdoğdu: Benden tahliye talep etmiyorum, ceza vermenizi istiyorum

Davanın 107'nci duruşmasında tutuklu sanıkların tahliye talepleri dinlendi. Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, mahkemedeki savunmasında tahliye talebinde bulunmadığını belirterek, kendisine ceza verilmesini istediğini söyledi.

Erdoğdu, "Sizden tahliye talep etmiyorum. Sizin heyetinizden bana ceza vermenizi istiyorum. İşlemediğim bir suçtan, delili olmayan bir suçtan bana ceza vermenizi istiyorum. Çok hüzün verici bir durum. Çok iç yaralayıcı bir durum" ifadelerini kullandı.

Dosyada adı geçen Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş'in masum olduğunu savunan Erdoğdu, suçlamaların kendisine yöneltilmesini istedi. Anayasa'daki suç ve cezalara ilişkin hükümlere de değinen Erdoğdu, yargılamanın hukuki sınırlar içerisinde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Serdal Taşkın: İşimi layıkıyla yaptığıma inanıyorum

Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın da tahliye talebinde bulunarak görev yaptığı dönemde kanunlara ve ilkelere uygun hareket ettiğini savundu.

Genel müdürlük görevine başladığında kendi şirketini eşine devrettiğini, görevinden ayrıldıktan sonra şirketini geri aldığını belirten Taşkın, görev süresince kendi şirketinde ticari faaliyette bulunmadığını söyledi.

Taşkın, "İşimi layıkıyla yaptığıma inanıyorum. O yüzden mahkemenizden öncelikle tahliyemi, sonra beraatimi talep ediyorum" dedi.

Ali Kurt: Devletime zarar verecek hiçbir işin içinde olmadım

KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt da duruşmada yaptığı açıklamada hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini istedi.

Hakkındaki iddiaların somut delillerle ortaya konulmasını isteyen Kurt, dosyada kendisi hakkında yalnızca Adem Soytekin'in beyanının bulunduğunu öne sürdü.

Kurt, "Yetim hakkı yemedim, kul hakkı yemedim. Yıllarca devlette görev yaptım ve devletime zarar vermedim. Devletime zarar verecek hiçbir işin içinde de olmadım. İsnatları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

İBB davasında duruşma yarına ertelendi

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 107'nci duruşma, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi. Mahkeme, duruşmanın yarın saat 10.00'da devam etmesine karar verdi.