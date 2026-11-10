Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan Aile Sağlığı Merkezi gruplandırma elemanları, çalışma statülerinden kaynaklanan eşitsizliklerin giderilmesini ve iş güvencesi sağlanmasını istedi. Yıllardır sağlık sisteminin önemli bir parçası olduklarını ancak hak kayıpları ve belirsiz çalışma koşullarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten çalışanlar, beklentilerinin somut adımlarla karşılanmasını talep etti.

Aile Sağlığı Merkezi gruplandırma elemanları, çalışma koşullarına ilişkin yaşadıkları sorunları gündeme taşıyarak iş güvencesi taleplerini yineledi. Yaptıkları açıklamada, yıllardır birinci basamak sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görev yaptıklarını belirten çalışanlar, aynı sağlık sistemine emek vermelerine ve benzer sorumluluklar üstlenmelerine rağmen farklı çalışma statülerine tabi tutulduklarını ifade etti.

“Aynı sisteme emek veriyoruz, farklı haklara tabi tutuluyoruz”

Çalışanlar, mevcut çalışma düzeninin kendilerini ayrıştırdığını, hak kayıplarına ve güvencesiz koşullara yol açtığını savundu. Yıllarını sağlık hizmetine adayan personel, emeklerinin karşılığını alamadıklarını ve geleceklerini belirsizlik içerisinde sürdürmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Açıklamada, bugüne kadar çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çeşitli beklentilerin dile getirildiği ve sözler verildiği ancak bunların somut düzenlemelere dönüşmediği belirtildi. Çalışanlar, çözüme kavuşmayan sorunların mağduriyetlerini her geçen gün artırdığını kaydetti.

Yetkililere düzenleme çağrısı

Aile Sağlığı Merkezi gruplandırma elemanları, taleplerinin ayrıcalık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak eşitlik, adalet ve iş güvencesi istediklerini bildirdi. Sağlık hizmetinin yükünü taşıyan ve sistemin işleyişinde önemli görevler üstlenen çalışanlar, görmezden gelinmeyi ve ikinci planda bırakılmayı kabul etmediklerini ifade etti.

“Hak ettiğimiz iş güvencesine kavuşmak istiyoruz”

Açıklamanın sonunda, yıllardır devam eden mağduriyetin giderilmesi için gerekli adımların atılması istendi. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve Aile Sağlığı Merkezi gruplandırma elemanlarının iş güvencesine kavuşturulması amacıyla gerekli yasal ve idari düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı.

Çalışanlar, taleplerinin karşılık bulmasını ve sağlık sistemindeki emeklerinin hak ettiği değeri görmesini bekliyor.