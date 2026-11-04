Günümüzün hızla değişen yaşam koşulları, bireylerin ruhsal dünyasında yeni sorunları beraberinde getiriyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; ekonomik sıkıntılar, gelecek kaygısı, iş hayatındaki baskılar ve sosyal ilişkilerde yaşanan güvensizlik, psikolojik destek ihtiyacını artırıyor. Uzman Psikolog Sera Aydaş, modern insanın sürekli bir şeylere yetişme ve kendini kanıtlama çabası içinde dinlenmeyi ve kendine zaman ayırmayı unuttuğunu belirterek, “Bugünün insanı durabilme lüksünü ve güvenli limanları yitirmiş durumda” değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİK KOŞULLAR VE BELİRSİZLİK RUH SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Son yıllarda danışan profillerinde ve psikolojik destek başvuru nedenlerinde belirgin değişimler gözlemlediğini belirten Aydaş, ekonomik koşulların ve kariyer hayatındaki güçlüklerin bireylerin ruhsal dünyasında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Aydaş, “Danışanların önemli bir kısmında özellikle ekonomik koşullar, kariyer basamaklarındaki zorluklar ve dünyadaki genel akışın getirdiği kronik bir belirsizlik hissi hâkim” dedi.

Bu koşulların yaygın anksiyete belirtileri, tükenmişlik hissi ve geleceğe yönelik umutsuzlukla kendini gösterdiğini kaydeden Aydaş, yalnızlık, anlaşılmama ve aidiyetsizlik duygularının da giderek daha görünür hâle geldiğini söyledi. Yüzeysel ilişkilerin artmasının derin ve güvenli bağlar kurmayı zorlaştırdığına dikkat çeken Aydaş, çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarında benzer sorunlarla karşılaştığını belirtti. Aydaş, “Bir sorunun tek bir bireyde değil, farklı yaş ve sosyoekonomik gruplarda ortak bir temel olarak tekrarlanması, bunun toplumsal ve dönemsel bir gösterge olduğunu anlamamı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“BUGÜNÜN İNSANI DURABİLME LÜKSÜNÜ KAYBETTİ”

Modern yaşamın insan üzerinde oluşturduğu psikolojik baskılara dikkat çeken Aydaş, günümüz insanının en büyük sorunlarından birinin dinlenebileceği ve kendini güvende hissedebileceği alanları kaybetmesi olduğunu dile getirdi. Aydaş, “Bence bugünün insanını psikolojik açıdan en çok zorlayan şey, durabilme lüksünü ve güvenli limanları yitirmiş olmak. Sürekli bir hız, yetişme ve kendini kanıtlama baskısı altındayız” diye konuştu.

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