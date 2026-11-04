Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Kasım 2026 tarihinde açıkladığı enflasyon verilerinin ardından yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve idari para cezalarına ilişkin hesaplamalar netleşmeye başladı. Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre 2027 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı.

Bu oran üzerinden yapılan hesaplamalar, trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin 1 Ocak 2027 itibarıyla daha yüksek para cezalarıyla karşılaşacağını gösteriyor.

2027 trafik cezaları ne kadar olacak?

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranına göre hesaplanan bazı trafik cezaları şöyle:

Trafik ihlali 2026 cezası 2027 tahmini Kırmızı ışık ihlali (ilk) 5.000 TL 6.392 TL Seyir halinde telefon kullanma (ilk) 5.000 TL 6.392 TL Ehliyetsiz araç kullanma 40.000 TL 51.132 TL Alkollü araç kullanma (ilk) 25.000 TL 31.958 TL Makas atma 90.000 TL 115.047 TL Drift yapma 140.000 TL 178.962 TL Emniyet şeridi ihlali 20.000 TL 25.566 TL Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme 180.000 TL 230.094 TL Ehliyeti geri alındığı halde araç kullanma 200.000 TL 255.660 TL

Tutarlar yüzde 27,83 artış üzerinden hesaplanmış yaklaşık değerlerdir. Resmi 2027 ceza tarifesinde yuvarlama nedeniyle farklılık olabilir.

Kırmızı ışıkta geçenler ne kadar ceza ödeyecek?

2027 yılında en sık karşılaşılan trafik ihlallerinden biri olan kırmızı ışıkta geçmenin cezasının da artması bekleniyor.

2026 yılında ilk ihlal için 5 bin TL olarak uygulanan ceza, yeniden değerleme oranına göre yaklaşık 6 bin 392 TL'ye ulaşacak.

Kırmızı ışık ihlalinin tekrarlanması durumunda ise kademeli olarak artan para cezalarının yanı sıra sürücü belgesinin geri alınması gibi yaptırımlar da uygulanabilecek.

Hız sınırını aşan sürücülere yeni tarife

2027 yılında radar ve hız sınırı ihlallerinde uygulanacak cezalar da artacak. Mevcut düzenlemeye göre hız sınırının kaç kilometre aşıldığına bağlı olarak farklı tutarlarda para cezaları uygulanıyor.

2026 yılında 2 bin TL ile 30 bin TL arasında değişen hız ihlali cezalarının, yeni oranla yaklaşık 2 bin 557 TL ile 38 bin 349 TL arasında olması bekleniyor.

Alkollü araç kullanmanın cezası 30 bin TL'yi aşacak

Yeni yılda alkollü araç kullanan sürücülere uygulanacak yaptırımlar da ağırlaşacak.

İlk kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülere uygulanan 25 bin TL'lik para cezasının 2027 yılında yaklaşık 31 bin 958 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Tekrarlanan ihlallerde ise daha yüksek para cezaları ve sürücü belgesinin geri alınması gibi yaptırımlar uygulanmaya devam edecek.

Bazı trafik cezaları 250 bin TL'yi geçecek

Yeni yılın en yüksek trafik cezalarından biri, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmaya devam eden kişilere uygulanacak.

2026 yılında 200 bin TL olan cezanın, yüzde 27,83'lük artışla 255 bin 660 TL'ye ulaşacağı hesaplanıyor.

Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme veya başka bir aracı ısrarla takip etme cezasının ise 230 bin 94 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

2027 trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeniden değerleme oranına göre güncellenecek trafik cezalarının 1 Ocak 2027 tarihinde uygulanmaya başlanması bekleniyor.

Yeni tarifeyle birlikte kırmızı ışık ihlalinden tehlikeli sürüşe, cep telefonu kullanımından alkollü araç kullanmaya kadar birçok trafik kuralının ihlalinde daha yüksek cezalar söz konusu olacak.

Kesin tutarlar, ilgili mevzuatın yuvarlama hükümleri ve resmi ceza tarifesi doğrultusunda netleşecek.