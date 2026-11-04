Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM’de düzenlenen haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmada ekonomi, hayat pahalılığı, gençlerin yaşadığı sorunlar ve kamu yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti iktidarının 2002 yılında verdiği güçlü, özgür ve üreten Türkiye vaatlerini yerine getiremediğini savunan Arıkan, mevcut ekonomi politikalarına sert eleştiriler yöneltti.

Bakanların ve kamu yöneticilerinin denetimden uzaklaştığını belirten Arıkan, geçmişte Meclis’in sahip olduğu denetim mekanizmalarının da zayıflatıldığını ifade etti.

Türkiye’de özellikle gençlerin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını dile getiren Arıkan, gençlerin iş bulmakta, evlenmekte ve kendi ayakları üzerinde bağımsız bir yaşam kurmakta zorlandığını söyledi.

Telefon kayıt ücretleri, pasaport ve ehliyet harçlarını da eleştiren Arıkan, vatandaşın üzerindeki ekonomik yükün giderek ağırlaştığına dikkat çekti.

“ÇIPLAK VATANDAŞ EKONOMİSİ

Arıkan’ın konuşmasında en dikkat çeken bölüm ise Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden “Çıplak Vatandaş” göndermesi oldu.

Şener Şen’in 1985 yılında başrolünü oynadığı filmi hatırlatan Arıkan, filmde geçim sıkıntısı nedeniyle çaresiz kalan bir devlet memurunun hikâyesiyle bugünkü ekonomik tablo arasında benzerlik kurdu.

Filmde İbrahim karakterinin maaşı yetmediği için ek işlerde çalıştığını, bütün çabasına rağmen ailesini geçindiremediğini ve sonunda çaresizlik içinde kendisini yarı çıplak sokağa attığını hatırlatan Arıkan, aradan geçen 41 yıla rağmen vatandaşın ekonomik sorunlarının değişmediğini savundu.

Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aradan tam 41 yıl geçti! Çıplak vatandaş eskiden sadece film adıydı, bugün iktidarın ekonomi modelinin adı oldu.

Bugün vatandaşın maaşı daha hesabına yatmadan borçlara gidiyor. Cebindekini vergiler, sofrasındakini zamlar, geleceğini borçlar tüketiyor. AK Parti ekonomisi bugün çıplak vatandaş ekonomisidir.”

“ÇIPLAK VATANDAŞ HESABINI SORACAKTIR”

İktidarın ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştiren Arıkan, vatandaşın farklı vergi ve zamlarla ağır bir ekonomik yük altında bırakıldığını ileri sürdü.

“Vatandaşı fonla soydular, enflasyonla soydular, zamlarla soydular. ÖTV’yle, KDV’yle, MTV’yle soydular” diyen Arıkan, özellikle dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.

Pazarda meyveyi taneyle almak zorunda kalan vatandaşın, çocuğuna istediği harçlığı veremeyen babanın yaşadığı ekonomik tablonun iktidarın ekonomi politikalarının sonucu olduğunu savundu.

Konuşmasının sonunda iktidara sandık mesajı veren Mahmut Arıkan, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıların hesabının seçimlerde sorulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülke sahipsiz değildir. Çıplak vatandaş ekonomisinin hesabını millet sandıkta soracaktır.”