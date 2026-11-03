YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ülke sorunlarıyla ilgili çeşitli konulara değindi.

Fon vurgunu üzerinden AKP Genel Başkanı Erdoğan’a seslendi. Özgür Özel “Tayyip beyi iki soruya cevap ver. Bu yaşananları biliyor muydun, bilmiyor muydun? Biliyordum, derhal istifa et, bilmiyorsa derhal seçime git” diye konuştu.

AK Parti faizcilerin vurguncuların partisi olduğunu, YENİ Parti emeklilerin, çiftçinin partisi olduğunu söyledi.

“BUTLANCILAR HERŞEYE OLUR DİYOR”

İsim verneden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu suçlayan Özgür Özel, butlancıların herşeye olur, dediğini ifade etti.

Özgür Özel “Butlancılar şimdi 'Anayasa'yı değiştirmeye varım' diyor. Bütün partilerin karşı çıktığı anlaşmayı imzalarım diyor. Mehmetçiği Yemen'e yollarım diyor. Erdoğan'ın Trump'la yaptığı anlaşmada 'Ben de varım' diyor. Dokunulmazlıkları kaldırırım, bunun için Anayasa'yı değiştiririm diyor. Nasıl Selahattin Demirtaş'ın içeri girmesini kolaylaştırdıysa şimdi YENİ Partili kadrolar için yaparım diyor. O günlerde söylemiştim, niyet kurultay olsa biz buradayız ama yapmayacaklar. Uzattıkça uzattılar. Bunların hepsi yaşanırken bir yanda da 'delegenin iradesi' diyorlar. Bunlar kimin yerine delege? Üyenin yerine delege. O zaman haziran sonunda dedim ki, 'Hiçbir yere gitmem, gel bütün üyeyle seçime girelim, gel yarışalım' dedim. Şimdi buradan nispet olsun diye değil, bu pazar 81 ilde 900'den fazla ilçede 800 bin üyeyle YENİ Parti'nin genel başkanını seçiyoruz.

YENİ Parti kendi evinde yapmadığını Türkiye'ye önermez. Bir yerde meydan okuyorsa o sözünü yemez.

“AKP’NİN KARA DÜZENİ”

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi

“Dünyanın en yüksek dördüncü enflasyonu bizde. Bu kara düzenin çifçiyue attığı son kazık, plan bütçe komisyonunda. Bu sene bütçeden yüzde 1 verileceği sözü verilmişti ancak onun da beşte birini veriyorsun. 2027 yılında tarım krizi derinleşecek. Yaşananlar Ak Parti'nin kara düzeninin eseridir. Biz bu kara düzeni yıkacağız.

“YA İSTİFA ET, YADA SEÇİM”

Fon vurgunun üzerinden tam 48 gün geçti. Türkiye yüzyılı vurgunu ve bunun başındaki isim hiç kimse kıvırmasın oradan buradan Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip beyin bu soruya iki cevabı var. Bu yaşananları biliyor muydun, bilmiyor muydun? Biliyordum, derhal istifa et, milleti nasıl soyarsın.

Bilmiyordum, derhal seçime götür ülkeyi. Ülkeyi yöneteceklere emanet et. Burnunun dibindeki bu soygunu nasıl görmüyorsun?

“2 MİLYON MAĞDUR AİLE”

Mağdur ne 455 bin tekil yatımcıdır, ne aileleriyle 2 milyondur. Ne borsadaki 6.7 milyon yatırımcıdır. Borsa çökmüştür, ekonomi çökmüştür. Toplam 86 milyon vatandaşımız bu yükün altında kalmıştır. Vurgunun yapıldığı fon şirketlerinin yöneticileri Ak Partili. Vurgunu yapıp servetine servet katanların tamamı neredeyse Ak Partili. Bu isimlerin hepsini atayan Ak Parti’nin genel başkanı Recep Tayyip Er. Zeytine, yaşanan sıkıntılara bolca değindik. YENİ Parti keyiften değil zaruretten kuruldu. Dertler bitsin diye kurduk. YENİ Parti kurulduğunda, 'Neyi yeni?' dediler. Adını millet koydu, millet istedi kurduk. İsmimize saldırdılar, kaybettiler. Para yoktu, bütçemizi milletimiz oluşturdu. YENİ Parti'de esas kararı üyeler verecek. Üyeler geldi ilçe başkanlarını, il başkanlarını seçtiler. Sıra geldi genel başkan seçimine.

doğan. Şimdi bu atadıklarını koruyup kollayan da Recep Tayyip Erdoğan.