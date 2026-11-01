Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinden ayrılan Oktay Saral, günlerdir tartışılan görev değişikliğine ilişkin sessizliğini bozdu. Azerbaycan'daki başörtüsü uygulamasını eleştirmesinin ardından görevinden ayrılan Saral, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi doğrultusunda gerçekleştiğini açıkladı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Saral, hem Azerbaycan ile yaşanan tartışmaya hem de hakkında gündeme gelen fon ve gümrük iddialarına yanıt verdi.

“Cumhurbaşkanımız istedi, başım gözüm üstüne dedim”

Görevden ayrılma sürecini anlatan Saral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını kabul ettiğini ifade etti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin zarar görmesini istemediğini vurgulayan Saral, "Cumhurbaşkanımız getirdi, Cumhurbaşkanımız istedi, arzu etti ayrılmamı. Başım gözüm üstüne dedim" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 26 yıldır belediye başkanlığı, milletvekilliği ve başdanışmanlık gibi görevlerde bulunduğunu hatırlatan Saral, ilerleyen dönemde ülkeye hizmet etmeye devam etmek istediğini de dile getirdi.

Azerbaycan'dan özür dileyecek mi?

Saral'ın görevden ayrılmasına giden süreç, 12 Ekim'de Azerbaycan'daki okullarda başörtüsü uygulamasını eleştirdiği sosyal medya paylaşımının ardından başladı. Söz konusu paylaşım Azerbaycan'da tepki çekerken, Bakü yönetiminin Saral'ın görevden alınmasını istediği iddiaları gündeme geldi.

Açıklamalarının Azerbaycan halkını hedef almadığını savunan Saral, özür dilemesini gerektiren bir durum bulunmadığını söyledi. Saral, görüşlerini Cumhurbaşkanlığı adına değil, kişisel düşünceleri doğrultusunda paylaştığını belirterek, "Ben her ne kadar baş danışman olsam da ben insanım. Yani insanın duygusu yok mu? Biz makine değiliz ki" dedi.

Saral ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına karşı herhangi bir olumsuz tutumunun bulunmadığını ifade etti.

Fon soruşturması iddialarına yanıt verdi

Saral, görevden ayrılmasının Azerbaycan tartışmasıyla değil, kamuoyunda gündeme gelen fon soruşturmasıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmedi.

Fon ve borsa işlemleriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunan Saral, soruşturmanın şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Sorumluluğu bulunan kişilerin kim olduğuna bakılmaksızın ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Gümrüklerle ilgili suç duyurusu da soruldu

Röportajda Saral'a, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ve kendisiyle ilgili olduğu belirtilen gümrük suç duyurusu da yöneltildi.

Gümrüklerle bağlantılı herhangi bir ticari faaliyetinin bulunmadığını savunan Saral, geçmişte bazı usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması için yetkililere belgeler ilettiğini ileri sürdü. Saral, devlet malına el uzatmadığını belirterek hakkındaki iddiaları reddetti. Söz konusu iddialara ilişkin bağımsız bir yargı sonucu ise röportajda yer almadı.

Oktay Saral neden görevden ayrıldı?

Tartışmaların başlangıcında Saral'ın 12 Ekim 2026 tarihli sosyal medya paylaşımı bulunuyor. Azerbaycan'daki başörtüsü uygulamasını eleştiren Saral'ın açıklamaları, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından tartışma konusu oldu.

25 Ekim'de görevinden ayrıldığını doğrulayan Saral, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını uygun gördüğünü söylemişti.

1 Kasım'daki son açıklamasıyla Saral, görevden ayrılmasının Erdoğan'ın talebiyle gerçekleştiğini bir kez daha doğrularken, Azerbaycan'a yönelik sözlerinin arkasında durdu.