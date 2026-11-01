Ankaralı 7 yaşındaki Ada Bıçak, Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti. İlkokul birinci sınıf öğrencisi olan küçük Ada, ABD'nin tanınmış televizyon kanallarından CBS'te çocuklara yönelik hazırlanan hava durumu programının sunuculuğunu yaptı.

Babasının görevi nedeniyle ABD'de eğitimini sürdüren Ada, başarılı öğrenciliğiyle burs kazanmayı da başardı. Geçtiğimiz cuma günü CBS ekranlarına çıkan küçük Ada, Kuzey Carolina'nın orta kesiminde hafta sonu beklenen hava durumunu izleyicilere sundu.

CBS'TEN KÜÇÜK ADA'YA ÖVGÜ

Ada'nın başarılı sunumu Amerikan televizyonunun da dikkatinden kaçmadı. CBS 17, küçük sunucuyu sosyal medya paylaşımıyla kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Harika iş çıkardın Ada! Bu haftanın CBS 17 Hava Durumu Çocuğu oldu! Apex'ten birinci sınıf öğrencisi Ada, Kuzey Carolina'nın orta kesimi için hafta sonu hava tahminini mükemmel bir şekilde sundu.”

Kanal, paylaşımında çocuklara da CBS 17 Hava Durumu Çocuğu olarak televizyon stüdyolarını ziyaret etme, kamera arkasını görme ve ekranlarda yer alma fırsatı hakkında bilgi verdi.

AZİZ SANCAR İLE DE BİR ARAYA GELDİ

Küçük Ada'nın başarıları televizyon sunuculuğuyla da sınırlı değil. Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar ile de bir araya gelen Ada, doğa bilimleri konusunda kendisinden bilgi alma fırsatı buldu.

Henüz 7 yaşında olmasına rağmen eğitimdeki başarısı, bilim dünyasına duyduğu ilgi ve televizyon ekranlarındaki özgüveniyle dikkat çeken Ankaralı Ada Bıçak, ailesine ve memleketine gurur yaşattı.