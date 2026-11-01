İstanbul'da 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen 48'inci İstanbul Maratonu'nda kadınlar kategorisinin şampiyonu belli oldu. Etiyopyalı atlet Kasanesh Ayenew Baze, 2:24:40.6'lık derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı.

İki kıtayı aşarak zafere ulaştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometrelik parkurda mücadele eden Baze, İstanbul Maratonu'nun 48'inci yılında kadınlar kategorisinde birincilik elde etti.

Maratona 143 ülkeden kayıt yapıldı

Dünyanın iki kıta arasında koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan organizasyona 143 ülkeden 45 bin 679 kişi kayıt yaptırdı. Dünya Atletizm Birliğinin Gold Label kategorisindeki yarışta 16'sı kadın, 27'si erkek toplam 43 elit atlet mücadele etti.

Kadınlar kategorisinin birincisi Baze, organizasyonun ödül programı kapsamında 50 bin dolarlık şampiyonluk ödülünü de almaya hak kazandı.