İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında Dünya Gazetesi'nin sahibi Umut Güner'in gözaltına alındığı bildirildi. Gelişme, ekonomi ve medya dünyasında dikkat çekti.
Umut Güner neden gözaltına alındı?
İş insanı Umut Güner'in gözaltına alınması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gerçekleşti.
Güner'in gözaltına alınmasına ilişkin kendisine yöneltilen suçlamaların ayrıntıları henüz netleşmedi. Soruşturmanın sermaye piyasalarındaki işlemler üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.
Dünya Holding ve Bulls Yatırım bağlantısı gündemde
Umut Güner, ekonomi alanında yayın yapan Dünya Gazetesi'ni 2024 yılında satın almıştı.
Soruşturma haberlerinde, Dünya Gazetesi'nin bağlı olduğu Dünya Holding ile Bulls Yatırım Holding arasındaki ortaklık ilişkisi de öne çıktı. Bulls Yatırım Holding'in Dünya Holding'de yüzde 20,45 oranında payının bulunduğu belirtildi.
Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), daha önce Bulls Portföy bünyesindeki 15 fonun tasfiyesine karar vermişti.
Fon soruşturması sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanırken, Umut Güner'in emniyetteki işlemlerine ve adli sürecine ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.
Güner hakkında verilmiş bir mahkumiyet kararı bulunmuyor. Gözaltı işlemi, soruşturma kapsamında uygulanan bir koruma tedbiri niteliği taşıyor.