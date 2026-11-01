Komedyen ve sosyal medya fenomeni Hayrettin Onur Karaoğuz'un sunduğu “Hayrettin ile Kaos Show” programı, ortaklık ve telif hakları iddialarıyla gündeme geldi. Sinerji Etkinlik şirketi, programın yapımında yüzde 50 ortak olduklarını ve hazırladıkları içeriklerin izinsiz kullanıldığını öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulundu. Hayrettin ise şirketle arasında yapımcılık sözleşmesi bulunmadığını belirterek programın tüm haklarının kendisine ait olduğunu savundu.

SİNERJİ ETKİNLİK'TEN YÜZDE 50 ORTAKLIK İDDİASI

Sabah'ın haberine göre, Sinerji Etkinlik şirketi, “Hayrettin ile Kaos Show” programı ve “Kaos Night” adlı canlı sahne etkinliğinin hayata geçirilmesi için taraflar arasında sözlü anlaşma yapıldığını ileri sürdü.

Şirketin savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde, anlaşma kapsamında tüm gelirlerin yüzde 50'şer oranında paylaşılmasının kararlaştırıldığı ve programın organizasyonunun Sinerji Medya tarafından üstlenildiği iddia edildi.

Şirket ayrıca programda kullanılan logo, grafik, tanıtım videoları, açılış görüntüleri ve kurgu materyallerinin ortak yapım anlaşmasına aykırı şekilde izinsiz kullanıldığını öne sürdü.

HAYRETTİN: PROGRAMIN TÜM HAKLARI BANA AİT

İddialar kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gelen Hayrettin, şirketin yüzde 50 ortaklık iddiasını kabul etmedi. Programın organizasyonunu kendisinin yaptığını ve kendi YouTube kanalında yayımlandığını belirten komedyen, tüm hakların kendisine ait olduğunu söyledi.

Programın markasının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kendi adına tescilli olduğunu ifade eden Hayrettin, Sinerji Etkinlik şirketiyle herhangi bir yapımcılık sözleşmesi imzalamadığını ve haklarını şirkete devretmediğini belirtti.

ŞİRKET YETKİLİSİ HAKKINDA MENAJERLİK İDDİASI

Hayrettin, şirketle arasındaki anlaşmazlığın nedenine ilişkin açıklamasında, şirket yetkilisinin kendisini bilgisi dışında menajeri olarak tanıttığını ve bu yolla ödeme aldığını öğrendiğini öne sürdü.

Şirketin katkısının yapımcılık faaliyeti olmadığını savunan komedyen, söz konusu iddiaların ardından şirket yetkilisiyle ilişkisini sonlandırdığını belirtti. Hayrettin ayrıca bilgisi dışında alındığını öne sürdüğü paranın tahsili için icra takibi başlattığını ifade etti.

Tarafların program üzerindeki ortaklık, yapımcılık ve telif haklarına ilişkin iddialarıyla ilgili hukuki süreç gündeme geldi.