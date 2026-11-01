Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına büründü. Doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken tabiat parkı, özellikle hafta sonları doğayla baş başa vakit geçirmek ve fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

Sonbaharın renkleri Karagöl'ü süsledi

Borçka ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta, çam ağaçlarının arasında yer alan Karagöl Tabiat Parkı, dört mevsim sunduğu doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yaz aylarında yeşilin farklı tonlarına ev sahipliği yapan bölge, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızıya dönüşen ağaçlarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm noktalarından biri olan Karagöl, doğal manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini görüyor. Foto safari meraklıları, özellikle güneşin doğuşu ve batışı sırasında göl çevresinde fotoğraf çekerek sonbaharın eşsiz görüntülerini ölümsüzleştiriyor. Ağaçların renk değiştiren yapraklarının göl yüzeyine yansıması ise ortaya kartpostallık manzaralar çıkarıyor.

Karagöl'de kamp ve doğa yürüyüşü keyfi

Kent gürültüsünden uzaklaşarak temiz havada vakit geçirmek isteyenler de hafta sonu tatillerinde Karagöl Tabiat Parkı'nı tercih ediyor. Bölgede çadır kurarak kamp yapan ziyaretçiler, doğa yürüyüşü ve piknik etkinlikleriyle sonbaharın tadını çıkarıyor.

Doğal güzellikleri, sakin atmosferi ve sunduğu açık hava etkinlikleriyle Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar aylarında Artvin'in öne çıkan turizm noktaları arasında yer alıyor.