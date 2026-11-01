Kaza, saat 23.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle freninin boşalması üzerine yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

Yaklaşık 300 metre boyunca ilerleyerek hızlanan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs, önce park halindeki 16 BZY 645 ve 16 BIC 718 plakalı otomobillere, ardından bir manav iş yerine çarptı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde ve manav iş yerinde hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.