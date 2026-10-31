Akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisi araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyor. Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde özellikle motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde 100 TL sınırını aşacak.

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Akaryakıt fiyatlarına yapılması beklenen zam miktarları da belli oldu. Buna göre benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

Zamların bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI 100 TL'Yİ AŞACAK

Beklenen zamla birlikte motorin fiyatlarında yeni bir eşik aşılacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde motorinin litre fiyatının 100 TL'nin üzerine çıkacağı belirtiliyor.

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve illere göre farklılık gösterebildiği için zam sonrasında güncel pompa fiyatlarının da değişmesi bekleniyor.