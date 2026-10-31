İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı. Ergun'un, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, Türkiye'nin sermaye piyasalarında uzun yıllardır görev yapan finans yöneticilerinden biridir. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Ergun, aynı yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) çalışma hayatına başladı.

Üniversite eğitiminin ardından akademik çalışmalarını sürdüren Ergun, Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

Meslek hayatı boyunca Borsa İstanbul'da farklı görevler üstlenen Ergun, özellikle şirketlerin halka arz başvurularının değerlendirilmesi, borsada işlem gören şirketlerin incelenmesi, kotasyon işlemleri ve piyasa faaliyetlerinin yönetilmesi alanlarında çalıştı.

Genel müdürlük görevinden önce Borsa İstanbul'da Kotasyon ve Endeksten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ergun, 26 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Borsa İstanbul'un yayımladığı özgeçmişinde Ergun'un 28 yıllık borsa ve sermaye piyasaları deneyimine sahip olduğu belirtiliyor. Ergun ayrıca Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü.