İş insanı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Kendisini 'Çirkinler' isimli suç örgütünün üyesi olarak tanıtan bir kişinin Aydın'dan 1 milyon avro istediği ve çocuğunu öldürmekle tehdit ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

NEVZAT AYDIN'DAN 1 MİLYON AVROLUK TEHDİT ŞİKAYETİ

İş insanı Nevzat Aydın, 28 Ekim günü saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden Yunanistan'a ait +30 kodlu bir numaradan arandığını belirterek Beykoz Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu.

Aydın, kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin kendisinden 1 milyon avro istediğini, talebin karşılanmaması halinde çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini ifade etti.

TEHDİTLERİN 100 MİLYON LİRALIK HABERLERİN ARDINDAN BAŞLADIĞINI SÖYLEDİ

Nevzat Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkmasının ardından başladığını belirtti.

Oğlunun maç seremonisine çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini söyleyen Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkında şikayet hakkını saklı tuttuğunu da dile getirdi.

OPERASYONDA GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Aydın'ın şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında ilk etapta 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve Bulgaristan plakalı araçlarında yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 1 kısa namlulu otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi.

İlk gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin ardından bugün 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.