Ankara'da hava sıcaklıklarında düşüş ve yağışlı hava etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre başkentte 31 Ekim Cumartesi gününden itibaren 5 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan önümüzdeki hafta cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının 10 derecenin altına düşeceği tahmin ediliyor.

ANKARA'DA 5 GÜN BOYUNCA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı tahmin raporuna göre Ankara'da hafta sonuyla birlikte yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi günü başlaması beklenen sağanak yağışın 4 Kasım Çarşamba gününe kadar devam edeceği öngörülüyor.

Ankara'da önümüzdeki 5 güne ilişkin beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle:

31 Ekim Cumartesi: Sağanak yağışlı, en yüksek 15, en düşük 6 derece.

1 Kasım Pazar: Sağanak yağışlı, en yüksek 16, en düşük 6 derece.

2 Kasım Pazartesi: Sağanak yağışlı, en yüksek 17, en düşük 7 derece.

3 Kasım Salı: Sağanak yağışlı, en yüksek 18, en düşük 8 derece.

4 Kasım Çarşamba: Sağanak yağışlı, en yüksek 15, en düşük 7 derece.

ANKARA'DA SICAKLIKLAR 10 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

Yağışlı havayla birlikte başkentte sıcaklıkların da düşmesi bekleniyor. Bugün 15 derece ölçülen hava sıcaklığının cuma günü 9 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre önümüzdeki hafta cuma gününden itibaren sıcaklıkların 10 derecenin altında seyretmesi bekleniyor. Böylece Ankara'da hem yağışlı hem de daha soğuk günler etkili olacak.