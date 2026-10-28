ABD Merkez Bankası (Fed), para politikası toplantısında politika faizine ilişkin kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), federal fon oranı için hedef aralığı yüzde 3,75-4 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Fed tarafından yapılan açıklamada, kararın 2'ye karşı 10 oyla alındığı bildirildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ile Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack'ın karara karşı çıktığı ve politika faizinin 25 baz puan artırılmasını desteklediği belirtildi.

Fed'den enflasyon ve ekonomik faaliyet değerlendirmesi

Fed'in açıklamasında, ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlemeyi sürdürdüğü ifade edildi. Jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle belirsizliğin yüksek seviyelerde kalmasına rağmen yurt içi harcamaların dirençli seyrettiği kaydedildi.

Enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, yeni verilerin para politikası kararlarında belirleyici olacağı vurgulandı.

Fed, açıklamasında, “Daha fazla bilginin elde edilmesi, enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönmesini sağlamak için uygun politika duruşunu belirlemede Komiteye yardımcı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Komite ayrıca bankacılık sisteminde yeterli rezerv bulundurulmasına yönelik politikasını sürdürdü.

Fed'in faiz politikasında son durum

Fed, geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puanlık faiz indirimine gitmiş, bu yılın ilk beş toplantısında ise politika faizini sabit tutmuştu.

Enflasyonun hedef seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret eden veriler, faiz artışı beklentilerini güçlendirmişti. Banka, eylül ayında 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımı yaparak politika faizini 25 baz puan yükseltmişti.

Son kararla birlikte Fed, politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutarken enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesine yönelik gelişmeleri izlemeyi sürdüreceğini bildirdi.