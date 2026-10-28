Çin’in Ningbo kentinde gerçekleştirilen Dünya Halter Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kilo kategorisinde podyuma çıktı. Üç farklı derecede madalya mücadelesi veren Özbek, şampiyonayı toplamda iki gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı.

Koparmada gümüş, silkmede bronz madalya

Koparma kategorisinde 147 kilo kaldıran Muhammed Furkan Özbek, bu dalda ikinci sırayı alarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Silkmede 183 kiloluk kaldırış gerçekleştiren milli sporcu, bu kategoriyi üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Toplamda 330 kiloya ulaştı

Koparma ve silkme müsabakalarındaki kaldırışlarıyla toplamda 330 kiloya ulaşan Muhammed Furkan Özbek, genel sıralamada dünya ikinciliğini elde etti. Milli halterci, Dünya Halter Şampiyonası’nda kazandığı iki gümüş ve bir bronz madalyayla Türkiye’ye önemli bir başarı daha kazandırdı.