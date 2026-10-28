Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki Öğüt Can Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. V.D. ile hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisi Kumsal K. arasında telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından V.D., annesiyle yaşayan Kumsal K.'nin yanına gitti. Tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. V.D., belinden çıkardığı tabancayla Kumsal K.'yi başından vurup, kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kumsal K., gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kumsal K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMAK İSTERKEN YAKALANDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, V.D.'yi Eğriboyun Mezarlığı'nda intihar girişiminde bulunmak isterken suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin 'uyuşturucu kullanmak' ve 'silahlı yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen V.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.