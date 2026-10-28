Yemen’de gerilim tırmanırken Husilerden Aden Uluslararası Havalimanı’na yönelik tehdit geldi. Husiler, havalimanının hedef alınabileceğini belirterek bölgede bulunan kişilere derhal tahliye çağrısı yaptı.

Aden Havalimanı İçin Acil Uyarı

Husilerin askeri kanadından yapılan açıklamada, Aden Uluslararası Havalimanı’nda bulunanların güvenlik gerekçesiyle bölgeyi terk etmeleri istendi. Açıklama, Yemen’de devam eden gerilim ve bölgedeki askeri hareketlilik nedeniyle endişeleri artırdı.

Havalimanında Güvenlik Endişesi

Aden, Yemen’de uluslararası alanda tanınan hükümetin kontrolündeki önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. Havalimanına yönelik tehdit, kentteki güvenlik durumunu yeniden gündeme taşıdı.

Tahliye çağrısının ardından olası bir saldırının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olurken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Olası saldırıya ilişkin ayrıntılar ve yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.