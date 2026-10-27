UGANDA’DA GIDA KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Uganda Mukim Koordinatörü Leonard Zulu, Uganda’da giderek büyüyen gıda güvensizliğine dikkat çekerek milyonlarca kişinin insani yardıma ihtiyaç duyabileceği uyarısında bulundu.

Başkent Kampala’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Zulu, ülkede 3,6 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Zulu, bu sayının Şubat-Haziran 2027 döneminde 4,4 milyona yükselebileceğini ifade etti.

700 BİNDEN FAZLA KADIN VE ÇOCUK TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYABİLİR

Zulu’nun açıklamasına göre, Nisan 2026-Mart 2027 döneminde 5 yaş altındaki 465 bin 900 çocuğun yanı sıra 246 bin 300 hamile veya emziren kadının akut yetersiz beslenme nedeniyle tedavi görmesi bekleniyor.

Gıda güvensizliğinden en fazla etkilenen kesimler arasında Karamoja alt bölgesinde yaşayanlar, mülteciler ve mültecilere ev sahipliği yapan topluluklar bulunuyor.

İKLİM KRİZİ VE YÜKSEK FİYATLAR ETKİLİ OLUYOR

Ülkedeki gıda krizinin derinleşmesinde iklim kaynaklı şoklar, tarımsal üretimdeki düşüş, yüksek gıda fiyatları ve hastalıklar etkili oluyor. Sağlık hizmetleri ile temiz su ve sanitasyon hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlar da yetersiz beslenme riskini artırıyor.

Zulu, krizin etkilerinin azaltılması için acil insani yardımların yanı sıra tarımsal üretimin desteklenmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve iklim koşullarına dayanıklı geçim modellerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

BM’DEN UZUN VADELİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

BM ve ortakları, 2026-2027 dönemi için hazırlanan yardım çağrısı kapsamında gıda ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi ve temiz suya erişimin iyileştirilmesini hedefliyor.

Toplantıda, artan insani ihtiyaçlar ve sınırlı kaynaklar nedeniyle acil yardımların uzun vadeli kalkınma yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiği belirtildi. Erken uyarı sistemlerinin ve sosyal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesinin de gıda krizine karşı mücadelede önemli rol oynayacağı ifade edildi.