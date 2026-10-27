Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

7 Ağustos 2026’da Mekke’de imzalanan 16 maddelik anlaşma, taraf ülkelerin savunma ve güvenlik alanlarında iş birliğini artırmayı ve ortak caydırıcılık kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

ORTAK SAVUNMA VE ASKERÎ İŞ BİRLİĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı, diğer taraflara da yapılmış kabul edilecek. Böyle bir durumda ülkelerin karşılıklı yardım imkânlarını kullanarak destek sağlaması öngörülüyor.

Düzenleme kapsamında istihbarat paylaşımı, lojistik destek, ortak askerî eğitim ve tatbikatların yanı sıra savunma sanayisi alanında iş birliğinin geliştirilmesi de yer alıyor.

“HERHANGİ BİR ÜLKEYİ HEDEF ALMIYOR”

Komisyondaki görüşmelerde Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, anlaşmanın savunma odaklı olduğunu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığını belirtti.

Komisyonda anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerin ardından kanun teklifi kabul edildi.

YASALAŞMASI İÇİN GENEL KURUL SÜRECİ BEKLENİYOR

Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen teklifin yasalaşması için TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi gerekiyor. Komisyon aşamasının tamamlanması, anlaşmanın yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor.

Anlaşmanın, yürürlüğe girmesi halinde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinde ortak bir çerçeve oluşturması hedefleniyor.