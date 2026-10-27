Kaza, İslahiye-Nurdağı kara yolunun 18’inci kilometresinde, Kozdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen Muhammed A. (43) yönetimindeki 27 GC 708 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla attı.
Kazada sürücü Muhammed A. ile eşi Zübeyde A. (37) ve çocukları Asaf A. ile Ada A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA