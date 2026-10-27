Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköy yolu ayrımında M.A. (41) yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Afganistan ve Etiyopya uyruklu 7 kaçak göçmen tespit edildi.
Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında 34 bin 442 lira idari para cezası uygulandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan jandarma ekiplerinin Hamitli köyündeki denetimlerinde Filistin, Fas ve Afganistan uyruklu 8 göçmen, hudut birliklerinin Gemici köyündeki kontrollerinde ise Somali ve Fas uyruklu 8 göçmen yakalandı.
Yakalanan toplam 23 göçmen, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.