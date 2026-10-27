Isparta-Antalya kara yolunda meydana gelen otobüs kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kazak Tüneli yakınlarında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi yönlendirildi. Ekipler, otobüste bulunan yolculara müdahale etmek ve kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere bölgede çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle Isparta-Antalya kara yolunda trafik akışında aksamalar yaşandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.