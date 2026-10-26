Konya’nın Selçuklu ilçesinde hafriyat kamyonu ile şehir içi yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, minibüs şoförü ve 9 yolcu yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.A. yönetimindeki 42 M 8045 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen S.İ. idaresindeki 42 DEC 47 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

10 kişi hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle minibüs şoförü ile araçta bulunan 9 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazanın meydana geliş anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.