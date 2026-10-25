Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, fon soruşturmalarında önceliklerinin iyi niyetli yatırımcıların haklarını korumak ve adaletin eksiksiz tecellisini sağlamak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Gürlek, soruşturmalarda fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasındaki ayrımın hassasiyetle gözetildiğini kaydetti.

Sermaye piyasalarına duyulan güvenin korunması, vatandaşların hak ve birikimlerinin güvence altına alınması ve hukuka aykırı kazançların ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturmaların titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Gönüllü Para İadesi Hukuki Sorumluluğu Ortadan Kaldırmayacak

Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliğinin açıkça değerlendirileceğini belirten Gürlek, para iadesinin tek başına gerçek veya tüzel kişilerin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını bildirdi.

Gürlek, gönüllü iadelerin mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayabileceğini ancak soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel oluşturmayacağını ifade etti.

İade edilen paraların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasının öncelikleri olduğunu kaydeden Gürlek, bu kapsamda şu unsurların titizlikle inceleneceğini belirtti:

İade edilen tutarların kaynağı Antalya, COP31’e hazırlanıyor: İklim zirvesine 85 lider katılacak İçeriği Görüntüle

Para iadelerinin gerçekleştirildiği zaman

İade edilen miktarlar

Tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılma biçimi

Gürlek, ilgili kişiler ve işlemler hakkındaki iddiaların da elde edilen deliller doğrultusunda ayrıca hukuki değerlendirmeye tabi tutulacağını vurguladı.

Fon Soruşturmalarında Yeni Mal Varlığı Tedbirleri Uygulanabilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında mal varlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemek amacıyla koruma tedbirleri uygulandığını hatırlatan Gürlek, bu tedbirlerin iyi niyetli yatırımcıların haklarının güvence altına alınmasını da amaçladığını belirtti.

Gürlek, soruşturmalarda elde edilecek yeni bilgi, belge ve deliller doğrultusunda hukuki şartların oluşması halinde ilgili adli makamlar tarafından ilave mal varlığı tedbirlerinin uygulanabileceğini bildirdi.

İlgili kurumlarla koordinasyon içinde soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını ifade eden Gürlek, sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Gürlek: Adaletin Eksiksiz Tecellisi İçin Çalışacağız

İyi niyetli yatırımcıların haklarının korunması ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi için kararlı olduklarını belirten Gürlek, hiçbir hukuka aykırılığın karşılıksız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Gürlek, mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin eksiksiz tecellisi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.